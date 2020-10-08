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Seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman’da, seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Adıyaman'da, seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında Abidin Taşkın idaresindeki 02 AH 205 plakalı Volkswagen marka otomobil seyir halinde olduğu esnada yanmaya başladı. Otomobilin motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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