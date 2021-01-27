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Seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, A.A., idaresindeki 33 V 0658 plakalı Tofaş marka otomobil seyir halindeyken Yenikent Arif Atalay Bulvarı üzeride alev aldı. Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevleri fark eden otomobil sürücüsü alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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