Seyir halindeki otomobilde yangın

Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Zeynal Kaplan yönetimindeki 79 AAD 136 plakalı otomobil seyir halinde iken motor kısmından dumanlar yükseldi. Aracı park eden sürücü kaputu açarak müdahale etmek istedi. Esnaflarında yardımı ile yangın büyümeden söndürüldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde soğutma çalışması yaparak, LPG'li olan araçta daha büyük bir yangın çıkmasını engelledi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından otomobil itfaiye ve polis ekipleri tarafından kenara çekilerek aksayan trafik açıldı.