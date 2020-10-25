Seyir halindeki otomobilden ateş açıldı: 1 yaralı

Adıyaman'da yolda yürüyen bir kişiye seyir halindeki otomobilden ateş açıldı. Sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesinde yolda yürüyen Serdar U'nun (35), yanından geçen plakası tespit edilemeyen bir otomobil içerisinden kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Henüz nedeni belirlenemeyen silahlı saldırıda Serdar U., sol bacağından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.