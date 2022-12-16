Seyir halindeki tır alev yandı

Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev alarak yanan tır, paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Halil İbrahim G., idaresindeki 66 SB 860 plakalı tırda yangın meydana geldi. Şambayat Beldesi yakınlarında çıkan yangını fark eden sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirip alevlere de müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alev alan tır söndürüldü. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar sonrası belirlenecek.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.