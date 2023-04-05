Sezonun ilk asfalt serimi gerçekleşti

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, ilçede ulaşım kalitesinin artması adına Başkan İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatı ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde yol iyileştirme ve onarım çalışmalarına başladı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Kışın geçen yoğun yağışlardan ve depremden yollarımızda ciddi sorunlar meydana geldi. Kahta Belediyesi olarak asfalt sezonun başlamasıyla ilçemizin Kuzey uç noktası Yavuz Selim Mahallesi'nden başlayarak Güney uç noktası Şeyhbaba Mahallesi'ne kadar devam edecek olan 17 mahallemizin cadde ve sokaklarında oluşturduğumuz 4 ayrı ekip ile yol iyileştirme ve onarım çalışmalarını hızlı bir şekilde bitireceğiz inşallah. İlçemize hayırlı olsun” dedi.