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Sıcaktan bunalan çocukları belediye ekipleri serinletti

Adıyaman’da, sıcaktan bunalan çocukları belediye ekibi suyla serinletti.

Adıyaman'da, sıcaktan bunalan çocukları belediye ekibi suyla serinletti.


Hava sıcaklığının 38 derece olduğu Adıyaman'da sıcaktan bunalan çocuklar Sümerevler Mahallesi'nde bulunan parkta oyun oynarken, belediye ekipleri de parkta sulama çalışması gerçekleştirdi. Çocukların sıcaktan bunaldığını duyan belediye ekipleri, çocuklara su püskürterek serinletmeye çalıştı. Belediye görevlilerinin kendilerini suyla serinletmesinden oldukça keyif alan çocuklar, serinlemenin tadını çıkarttı. Çocukların suyla serinlediği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

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