Sıcaktan bunalan gençler havuzlara koşuyor

Adıyaman'da hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle birlikte gençler çareyi havuzlarda yüzerek serinlemekte buluyor.

Hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükseldiği Adıyaman'da kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde sıcaktan bunalan gençler havuzlarda yüzerek serinliyor. Gençler bir yandan havuzda yüzerek serinlemeye çalışırken bir yandan ise havuzun tadını çıkarıyorlar. Hem serinleyen hem de doyasıya eğlenen gençler, yaz boyunca havuzlarda serinlediklerini söyledi.

Havaların ısınmasıyla havuzlara taleplerin arttığını söyleyen havuz işletmecisi Mahir Sever, “Hava sıcaklıkları arttı, öğleden sonra ve akşamüzeri ciddi bir yoğunluk oluyor. Bizlerde vatandaşlarımızın serinleme taleplerini karşılamak için çalışıyoruz. Hava sıcaklığı 40 derecelerde ancak hissedilen sıcaklık 45 derece civarında. Vatandaşlarımızın bu sıcak havada bunalmamaları için sosyal aktivite olarak bu hizmeti vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.