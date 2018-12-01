Şiddetli dolu ve yağmur yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Adıyaman'da, birkaç gündür etkisini devam ettiren yağmur yağışı yerini güneşli havaya bırakırken merkeze bağlı Kömür Beldesinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yaklaşık birkaç gündür il genelinde devam eden yağmur yağışı sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli hava hafta sonuna denk gelmesinden dolayı vatandaşların yüzü gülerken merkeze bağlı Kömür Beldesinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı yaşandı. Yaşanan yağıştan dolayı vatandaşlar doludan dolayı araçlarını kilimlerle kapladı. Beldenin bazı bölgelerinde su taşkınlarından dolayı yollarda çamur ve taş birikintileri oluştu. Taş ve çamurdan dolayı yolları kullanan araç sürücüleri güçlükle ilerleye bildi. Kapanan yollar daha sonra iş makineleri tarafından temizlendi. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından hayat normale döndü.