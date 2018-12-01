İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şiddetli dolu ve yağmur yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Adıyaman’da, birkaç gündür etkisini devam ettiren yağmur yağışı yerini güneşli havaya bırakırken merkeze bağlı Kömür Beldesinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Adıyaman'da, birkaç gündür etkisini devam ettiren yağmur yağışı yerini güneşli havaya bırakırken merkeze bağlı Kömür Beldesinde aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.


Yaklaşık birkaç gündür il genelinde devam eden yağmur yağışı sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli hava hafta sonuna denk gelmesinden dolayı vatandaşların yüzü gülerken merkeze bağlı Kömür Beldesinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı yaşandı. Yaşanan yağıştan dolayı vatandaşlar doludan dolayı araçlarını kilimlerle kapladı. Beldenin bazı bölgelerinde su taşkınlarından dolayı yollarda çamur ve taş birikintileri oluştu. Taş ve çamurdan dolayı yolları kullanan araç sürücüleri güçlükle ilerleye bildi. Kapanan yollar daha sonra iş makineleri tarafından temizlendi. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından hayat normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.