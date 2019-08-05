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Şiddetli rüzgar ağaçları devirip geçti

Adıyaman’da aniden bastıran şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok ağaç gövdelerinden kırılarak devrildi.

Adıyaman'da aniden bastıran şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok ağaç gövdelerinden kırılarak devrildi.


Kent merkezinde biranda çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırımlarda bulunan bir çok ağaç dalları kırılarak kaldırımlara düştü. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekerken zabıta ekipleri, itfaiye ekipleri ve esnaflar kırılarak düşen ağaç dallarını kaldırım kenarlarına taşıdı. Atatürk Bulvarı Polisevi yakınlarında ise gövdesinden kırılarak yola devrilen ağaç trafik akışının ilerlemesine neden oldu. Ağaç gövdesi esnaflar ve itfaiye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

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