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Şiddetli rüzgar elektrik direğini devirdi

Adıyaman’da, saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar, sokak lambasını yerle bir etti.

Adıyaman'da, saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar, sokak lambasını yerle bir etti.


Adıyaman'da sabah saatlerinde oldukça etkili olan ve saatte 45 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle Sakarya Caddesi Beri Köprüsü yakınlarında refüjde bulunan sokak lambası devrildi. Yolun içerisine düşen elektrik direği nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik polis ekiplerinin önlem aldığı yolda, elektrik dağıtım şirketine bağlı görevliler tarafından çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yola düşen direk kaldırılarak olay yerinden götürüldü.

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