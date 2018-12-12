Şiddetli yağış evi yıktı

Adıyaman'da birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış, yalnız yaşayan 76 yaşındaki vatandaşın kaldığı evin yıkılmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan Sait Karasu'ya ait toprak evin tavanı birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Yaşanan çökme sonrası paniğe kapılan yaşlı adam yakınlarını telefonla arayarak yardım istedi. Sait Karasu çocuklarının evinde kalmaya başlarken çöken ev kullanılamaz hale geldi.

Mağdur olduğunu söyleyen Sait Karasu, “Evim kentsel dönüşüme dahil edildi. Bu yüzden evde tadilat yapamadık. Birkaç gündür etkisini sürdüren yağmur nedeniyle evim aniden çöktü. Yetkililerden yardım bekliyorum, çok zor ve mağdur durumdayım” dedi.

Sait Karasu'nun oğlu Zeynal Karasu da olayı anlatarak evin kullanılamaz hale geldiğini, evin çökmesinden dolayı mağdur olduklarını belirtti.