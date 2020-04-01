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Şiddetli yağışta evin duvarı çöktü

Adıyaman’da, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bir evin duvarı çöktü.

Adıyaman'da, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bir evin duvarı çöktü. Olayda can kaybı yada yaralanan olmadı.


Edinilen bilgilere göre Musalla Mahallesi Küme Evlerinde ikamet eden Mustafa Karasu'ya ait toprak evin duvarı, etkili olan yağış nedeniyle çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar herangi bir can kaybı yada yaralanmaya neden olmazken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekipler yaptığı incelemelerde çöken duvar nedeniyle evde maddi hasar tespit etti

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