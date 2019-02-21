“Sıfır Atık” projesi tanıtım toplantısı yapıldı

Adıyaman'da, “Sıfır Atık Projesi” tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlığında yapıldı.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, STK başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları ile diğer yetkililer katıldı.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla ülke çapında yürütülen proje ile israfın ve atık oluşumunun önüne geçilmesi, kaynakların daha verimli kullanılıp atıkların geri dönüşüme kazandırılması yoluyla tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Gerçekleşen toplantıda çevre ve şehircilik il müdürlüğü uzmanları tarafından “Sıfır Atık” projesinin uygulanmasıyla ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınarak gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılmasını amaçlayan “Sıfır Atık” projesinin önemine değinerek, projenin uygulanması ve yaygınlaştırılması konusunda bütün kamu kurum ve kuruluşların üzerine düşeni hassasiyetle yapması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile ülke genelinde “Sıfır Atık” projesi başlatıldığını söyleyen Vali Pekmez, “Projenin amacı gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır. Özellikle dünyanın nüfusunun arttığı son yüzyılda sanayileşme ve sanayileşmeyle birlikte yaşam şeklimizin değişmesiyle, hem üretimin artmasına üretimin artmasıyla beraber hammadde kullanımının artmasına ve buna bağlı olarak atıkların artmasına sebep olmuştur. Bu değişen koşulda geldiğimiz noktada artık dünyanın sahip olduğu hammadde kaynak miktarı belli. Bu hızla tüketmeye ve üretmeye devam edersek gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmamız mümkün değil. “Sıfır Atık” projesinin iki amacı vardır. Bunlardan biri atıkların azaltılması tasarrufun artırılması, bir diğeri ise atıkların geri dönüşümünün sağlanmasıdır. Bu noktada hassas olmamız gerekiyor. Bu projeyi sadece kağıt üzerinde uygulanan bir proje olarak görmememiz gerekiyor. Bu sebeple bugün burada bu projeyle ilgili geniş katılımlı bir toplantı düzenleyerek bir yol haritası belirleyeceğiz. Bu projeye ne kadar duyarlı olup sahiplenirsek proje o kadar başarılı olur. Bu projeyi hem kurumlarımızda başlatacağız hem de kurumlarımızla birlikte çalışanlarımızla ve özel hayatımızda da uygulamaya geçeceğiz ki proje bir bütünlük arz etsin” diye konuştu.

Vali Aykut Pekmez'in konuşmasının ardından "Sıfır Atık” projesi tanıtım, bilgilendirme toplantısı katılımcılar tarafından karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.