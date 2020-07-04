Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol kenarındaki araziye atılan sigara izmariti yangına neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Dut köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Yoldan geçen bir kişinin attığı izmaritten çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarında etkisiyle biranda büyüdü. Dut köyü Menderes ve Beşaltı Mezralarına ait yaklaşık 500 dönümlük anız yandı. Yangın esnasında tarlada bulunan bir traktör alevlerin arasında kaldı. Vatandaşlar traktör yanmadan yangına müdahale etti.

Anız ile birlikte tarla kenarlarında bulunan ağaçlarda yangından zarar gördü. Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı'da yangın yerine gelerek üreticilerle görüştü. Yangının diğer ekili arazı ve bahçelere zarar vermemesi için çalışma yapıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.