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Silah kaçakçılığına geçit yok

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılarına göz açtırmıyor.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, A.S. isimli şahsın silah ticareti yaptığını tespit etti. Şahsın ikametinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 13 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör ve 11 adet av fişeği ele geçirdi.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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