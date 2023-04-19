Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda suç ve suçlulara göz açtırmıyor.

Ekipler bir hafta içerisinde 9 ayrı şahıstan 5 adet ruhsatsız tabanca, 100 adet fişek, 63,25 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 11 adet extacy hap, 1 gram tütüne enjekte edilmiş sentetik kannabinoid, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şahıslardan 4'ü gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı.