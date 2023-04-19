İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir hafta içerisinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.


Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda suç ve suçlulara göz açtırmıyor.


Ekipler bir hafta içerisinde 9 ayrı şahıstan 5 adet ruhsatsız tabanca, 100 adet fişek, 63,25 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 11 adet extacy hap, 1 gram tütüne enjekte edilmiş sentetik kannabinoid, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.


Şahıslardan 4'ü gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.