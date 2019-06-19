İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahla adam yaralayan şahıs yakalandı

Adıyaman’da, iki grup arasında yaşanılan kavgada 1 kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan şahıs polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan kavgada 1 kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan şahıs polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Varlık Mahallesi 1508 Sokak içerisinde iki grup arasında yaşanılan kavgada N.T., isimli bir kişi tabancadan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Yaşanılan olay sonrasında tabancayı kullanan İ.Y., isimli kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda şahıs, Besni ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.