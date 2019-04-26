İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Silahla oynarken kardeşini vurdu

Adıyaman’da oyun oynarken 14 yaşındaki ağabeyi tarafından pompalı tüfekle kazara vurulan çocuk hayatını kaybetti.

Adıyaman'da oyun oynarken 14 yaşındaki ağabeyi tarafından pompalı tüfekle kazara vurulan çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıharman köyünde ikamet eden M.V. (14) ile kardeşi A.V. (11), pompalı av tüfeği ile oynamaya başladı. M.V. bu sırada kardeşi A.V.'yi kazara vurdu. Kafasından vurulan 11 yaşındaki çocuğu gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan A.V., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşini kazara vuran M.V. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Hayatını kaybeden A.V.'nin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.