Silahlı kavga sonrasında küçük sanayi sitesinde denetim yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince denetim yapıldı. Özel harekat destekli yapılan denetimlerde çok sayıda kişinin kimlik sorgusu gerçekleştirildi. Sanayi sitesinin giriş ve çıkışlarının yanı sıra iç kısımlarında da denetim gerçekleştirildi. Çok sayıda aracın arandığı denetimlerde araçlarda çok sayıda bıçak, sopa gibi malzemelerde ele geçirildi.