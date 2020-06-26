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Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahı kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahı kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Bozpınar Köyünde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan mermiler Mehmet Kızıl'a, isabet etti. Ağır yaralanan Kızıl, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Kızıl yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışmalarda bulundu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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