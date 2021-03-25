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Sincik ilçesi kar yağışına teslim oldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde vatandaşlar güne kar yağışıyla uyandı.


Birkaç gündür etkisini devam ettiren yağmur yağışı sonrası Sincik ilçesinde bahar havası bekleyen ilçe halkı sabahın erken saatlerinde güne kar yağışıyla uyandı. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü Sincik ilçe merkezinde yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı. İlçenin yüksek kesimlerinde ise 10 santime ulaşan kar yağışı nedeniyle bazı araç sürücüleri zincir takarak seyahat etmek zorunda kaldı.

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