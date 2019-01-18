Sincik ilçesinde sağlık ekipleri kar kış dinlemiyor

Kar yağışının etkili olduğu ve Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 112 acil sağlık ekipleri kar kış dinlemiyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar yükseldiği Sincik ilçesinde 112 acil sağlık ekipleri güç şartlarda çalışıyor. Paletli ambulansın yanında diğer ambulanslarla da vakalara ulaşmaya çalışıyorlar.

Son olarak kar yaşı nedenle yolu kapalı olan köyde yaşayan 85 yaşındaki solunum yetmezliği olan hastaya paletli ambulans ulaştı.

Sincik ilçesine bağlı Serinde Köyü Soğanlı Mezrasında ki 85 yaşındaki Mahmut Oral rahatsızlandı. Ciddi solunum sıkıntısı olan hasta için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan Soğanlı Mezrasındaki hastaya sağlık ekipleri paletli ambulansla ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 85 yaşındaki Mahmut Oral, ambulansa alınarak Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaköse köyü Sorut Mezrasında yüksek ateş şikayeti olan Songül Turna isimli hasta için yola çıkan ekipler hastaya İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin üç saatlik çalışması sonucu ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Songül Turna, ambulansa alınarak Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.