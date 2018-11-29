Sincik ilçesinde sis etkili oldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sincik ilçesinde 2 gündür etkili olan hafif sağanak yağış sonrası yerini sisli havaya bıraktı. Gün boyu etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıması yapan servis araçları sis lambalarını yakarak trafikte güçlükle ilerleye bildi. Sis nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı.