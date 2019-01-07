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Sincik-Malatya karayolu kar nedeniyle iki haftada 8 kez kapandı

Adıyaman’da Sincik-Malatya karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da Sincik-Malatya karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.


Sincik-Malatya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Tipi ile yer yer kar kalınlığı 5 metreye kadar çıkıyor. Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri iki haftadan beri etkili olan Sincik Arıkonak-Malatya karayolunda gece gündüz çalışıyor. İki hafta içerisinde karayolunun 8 defa kapandığını ve sürekli açma çalışması yapıldığını belirten ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Sincik ilçesinden Arıkonak'a kadar olan 23 kilometrelik yolun açıldığı, Arıkonak'tan Aksu'ya kadar olan 14 kilometrelik yolun kapalı olduğu öğrenildi.


Ekipler bölgede yol açma çalışmalarına devam ediyor.

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