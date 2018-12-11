İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sincik sular altında kaldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış nedeniyle ilçe girişi sular altında kaldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış nedeniyle ilçe girişi sular altında kaldı.


Sincik ilçesi Boğaz mevkiinde şiddetli yağış sel baskınına neden oldu. İlçe girişi gölete dönerken, bazı araçlar mahsur kaldı. Taşan dere suları ilçe merkezinde Hastane kavşağı ile ilçe girişindeki Boğaz mevkiinde baskınlara neden oldu.


Metrekareye 103 kilogram yağışın düştüğü ilçe merkezinde şiddetli yağışlar nedeniyle olumsuzluk yaşanırken, diğer taraftan ilçe genelinde yoğun sis etkili oluyor.


Köy yollarında taşkınlar nedeniyle hasar oluştuğu ve ulaşımın aksadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.