Sincik sular altında kaldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış nedeniyle ilçe girişi sular altında kaldı.

Sincik ilçesi Boğaz mevkiinde şiddetli yağış sel baskınına neden oldu. İlçe girişi gölete dönerken, bazı araçlar mahsur kaldı. Taşan dere suları ilçe merkezinde Hastane kavşağı ile ilçe girişindeki Boğaz mevkiinde baskınlara neden oldu.

Metrekareye 103 kilogram yağışın düştüğü ilçe merkezinde şiddetli yağışlar nedeniyle olumsuzluk yaşanırken, diğer taraftan ilçe genelinde yoğun sis etkili oluyor.

Köy yollarında taşkınlar nedeniyle hasar oluştuğu ve ulaşımın aksadığı öğrenildi.