Sincik'e Mayıs ayında kar sürprizi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bulunan Türk Dağı’na Mayıs ayıda kar yağdı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bulunan Türk Dağı'na Mayıs ayıda kar yağdı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yağmur ilçenin yüksek kesimlerinde kar olarak yağdı. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Türk Dağı beyaza büründü.
Yılın bu mevsimde kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uzun yıllardan beri Mayıs ayında kar yağışı görmediklerini belirten vatandaşlar, 1 Mayıs'ta kar yağmasını şaşkınlıkla karşıladı.