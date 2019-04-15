Sincikli öğrenciler Adıyaman Üniversitesi'ni gezdi

Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Çelenk ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Özelmiş nezaretinde Merkez Külliye'yi gezen 12. sınıf öğrencileri üniversite hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Üniversitesini tanımak, üniversitedeki bölüm ve programlar hakkında bilgi almak ve üniversite ortamını yerinde görmek amacıyla gerçekleştirdikleri ziyarette öğretmen ve öğrenciler, Adıyaman Çarşısı, Minyaman, Adıyaman Evi Kültürel Hazineler Müzesi, Perre Antik Kenti ve Nemrut Dağı minyatürleri, Nemrut Dağı ve Karakuş Tümülüsü heykelleri, Cendere Köprüsü ana giriş kapısı gibi Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerinin temsili modellerini inceledi.

Üniversiteyi yerinde görmenin, eğitim ve öğretimin yanında sosyal imkanlarla ilgili bilgi edinmenin de kendilerine farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade eden ziyaretçiler, Merkez Külliye'yi çok beğendiklerini dile getirdi.

Ziyaretin ardından ÇPAL Müdürü İrfan Çelenk ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Özelmiş, gerçekleştirilen gezinin kendileri için çok verimli geçtiğini belirterek, geziye imkan tanımasından dolayı başta Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.