Sincik'te 22 kişiye Girişimcilik Belgesi verildi

Adıyaman'ın Sincik İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen girişimcilik eğitiminde başarılı olan kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan belge dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın katıldı. Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve KOSGEB Adıyaman Hizmetler Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen girişimcilik kursu ile Sincik ilçesinde sermaye yetersizliği nedeni ile iş fikri olup, iş yapamayanların önü açılmış oldu. Engelli vatandaşların da katıldığı kurstan belge alan kursiyerler Adıyaman İş Kurumu Müdürlüğü ve KOSGEB Hizmetler Merkezinden proje karşılığı hibe para ve kredi desteği alarak iş kurma fikirlerini hayata geçirebilecek.

Konu ile ilgili konuşan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “İş kur ve KOSGEB Müdürlükleri ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği girişimcilik eğitimi ve almış olduğunuz bu belge ile fikirlerinizi üretime çevirme esnasında size lazım olan kredi imkanları ile şanslı bir noktaya vardınız. Ben inanıyorum ki bu belgeyi en güzel şekilde kullanıp, üretime katkı sağlayacak yeni iş imkanları ile karşımıza çıkacaksınız. Bu konudaki gayretlerinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Belge dağıtım programına gelenlerin belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç ve Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Yasin Yılmaz tarafından takdim edildi.