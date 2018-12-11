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Sincik'te dereler taştı köprüleri su bastı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış dereleri taşırdı, köprüleri su bastı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış dereleri taşırdı, köprüleri su bastı.


Adıyaman'ın Sincik ilçesinde metrekareye 103 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kahta Çayı Taşkale-Subaşı-Pınarbaşı grup köy yolu üzerinde bulanan Biriman Köprüsü'nü su bastı. İlçe ile grup köy yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı.


Sel sularının köprüye ulaşarak kapatmasını görüntüleyen vatandaşların şaşkınlıkları konuşmalarına yansıdı. Dere metrelerce yükselerek köprü seviyesine ulaştı.


Ayrıca ilçeye bağlı bazı köy yollarının da sel nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.

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