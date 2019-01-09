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Sincik'te eğitime kar engeli

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi.


Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yaşı ve soğuk havadan dolayı don ve buzlanmaya karşı ilçe genelinde ki tüm okullarımız 10 Ocak Perşembe günü tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

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