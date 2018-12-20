Sincik'te filografi kursu kadınlara gelir kapısı oldu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde açılan filografi kursu yoğun ilgi görüyor.

Sincik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ve Adıyaman İş Kur İl Müdürlüğü tarafından desteklenen filografi kursuna katılan kursiyerler hem yeni eserler üretiyor hem de gelir elde ediyor. Sincik Halk Eğitim Merkezi tarafında Çatbahçe Köyüne bağlı Çavçük mezrasında açılan El Sanatları filografi kursunda usta öğretici Ülkiye Taner tarafından kursiyerlere eğitim veriliyor. Tahta bir taban üzerine çakılan çivilere tellerle desenlerin işlenmesiyle oluşturulan bir sanat olan filografi kursunda 15 kadın kursiyer yer alıyor. Yaklaşık 8 yıldır köyde kurs açan Ülkiye Taner, köyde ev hanımlarının sevgisini kazanarak bugünlere geldiklerini belirterek, "Her yıl farklı bir el sanatı alanında kurs açarak kadınların ufuklarını büyütmeyi amaçladık. Halk Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile kendimi de sürekli geliştirerek köyün gelirine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşamaktayım. İş Kur destekli açılan el sanatları kursumuzda bu yıl yapma çiçek, filografi ve rölyef el sanatları branşlarından yüzlerce güzel ürün çıkarmayı başardık” dedi. Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise, "Halk eğitim merkezi müdürlüğümüz bünyesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde 84 kurs açtık, bu kursların 6'sı İşkur destekliydi. Toplamda 751 kursiyere çeşitli alanlarda kurs verildi. İşkur kapsamında açılan kurslarda ise, 90 kursiyere eğitim verdik. 2019 yılı için planlamamıza yaptık, dosyalarımız hazır, başvurularımızı bu hafta içerisinde yapacağız. Bu yıl İşkur kapsamında 6 kurs açmıştık, inşallah bu sayıyı artırarak devam ettireceğiz. Bu konuda İşkur Müdürümüz Emin Yücekaya'nın desteğini bekliyoruz. Yaygın eğitimin Sincik için çok önemli olduğunu biliyoruz, bu konuda siz basın mensuplarının desteğini bekliyoruz” diye konuştu.