Sincik'te kapanan köy yolları açılıyor

Adıyaman'ın Sincik İlçesinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdareye ait ekipler Sincik ilçesinde 2 greyder, 1 kepçe, 1 dozer ile çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan Sakız, Balkaya, Arıkonak Geçitli, Aksu ve Çat-Düdan köy yollarını açmak için ekipler çalışıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler Çat, Düdan, Sakız, Balkaya köylerinin yollarını ulaşıma açarken diğer köy yolları ilgili çalışmalar devam ediyor.