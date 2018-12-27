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Sincik'te karla kaplanan çatılar temizleniyor

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan toprak evlerin çatıları temizlenmeye başlandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan toprak evlerin çatıları temizlenmeye başlandı.


Sincik'e bağlı Sakız Köyü Hayırlı mezrasında kar yağışı toprak evlerin damlarında kar birikintisine neden oldu. Toprak damlarda ağırlığa neden olan kar vatandaşlar tarafından temizlenmeye başlandı. Evlerin damları temizlenmediği takdirde kar suyunun içeriye sızdığını belirten vatandaşlar, dün sabahtan beri kar yağışı devam ettiğini, evlerinin damlarında yaklaşık 25 santimetre civarında kar biriktiğini söyledi.

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