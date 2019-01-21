Sincik'te karla mücadele günlerdir devam ediyor

Adıyaman'da Sincik-Malatya karayolu ve köylerinde ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da 3 haftayı aşkın süredir etkili olan soğuk hava, kar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışından etkilenen yerleşim birimlerinin başında gelen Sincik ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Sincik-Arıkonak-Malatya karayolunda Karayolları 87. Şube Şefliği ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor. Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 4 metreye kadar çıktığı karayolunda ekipler kepçelerle yolu temizliyor. Karayolunun 3 gün içerisinde açılabileceği öğrenildi.

Son bir haftadan beri kar yağışı olmamasına rağmen kırsal bölgelerin bazılarına hala ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman'da 3 köy ve 7 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.