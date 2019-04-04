Sincik'te kazanan değişti

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 10 oy farkla seçimi kaybeden AK Parti'nin İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonucu değiştirdi. AK Parti 10 oy farkla kaybettiği seçimi 48 oy farkla kazandı.

Sincik ilçesi daha önceki referandum ve seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en fazla desteği veren ve ‘şampiyon ilçe' olarak biliniyor. 31 Mart Yerel Seçimlerde Adıyaman'ın Sincik İlçesinde yapılan seçimlerde bağımsız aday Mehmet Buz seçimi 1051 oy ile kazandı. En yakın rakibi AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut 1041 oy alarak seçimi 10 oy farkla kaybetti. Saadet Partisi adayı Hasari Altıntel 534, MHP Adayı Ahmet Genciz 24 oy aldı. AK Parti Sincik İlçe Seçim Kuruluna, bağımsız adayın mühür kısmının altında kalan boşluğa basılan ‘evet' mührünün bağımsız adaya sayılamayacağı gerekçesiyle itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. Bunun üzerine Adıyaman İl Seçim Kuruluna başvuruldu. İl Seçim Kurulu sandıkları yeniden saydı. Mührün olması gereken yerin dışında olan 58 oy tespit etti. Bu oylar geçersiz sayıldı.

1051 oy alan bağımsız aday Mehmet Buz'un oyu 993'e düştü. AK Parti'nin oyları 1041'de kalınca, AK Parti Adayı Mehmet Korkut 10 oy ile kaybettiği seçimi 48 oy farkla kazandı.

Adıyaman Adliyesi önünde açıklamada bulunan Mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Mehmet Korkut, “Seçim günü torbalar açıldığında, oy sayımı devam ederken bağımsız adaya ayrılan bölümün altındaki boşluğa vurulan mühürlü pusulaların geçerli sayıldığını gördük ve itiraz ettik. Sandık kurullarına, gerekli tutanakları tutturduk. Oylar geçerli sayıldı ama biz itirazımızı sürdürdük. Çünkü fark 10'du. Biz bu itirazlarımızı ilçe seçim kuruluna bildirdik. İlçe seçim kurulu yaptığı tespitte tekrar sandıkları açtı ve 58 oyun bu şekilde kullanıldığını tespit etti.

Biz itirazlarımızda 2004 yılında 743 sayılı YSK kararını dayanak gösterdik. YSK, siyasi partiler ve bağımsız adaylara ayrılan alanın sınırlarını net olarak belirtmiş ve o alanın altındaki boş alana vurulan pusulaların geçersiz olacağını net bir şekilde ifade ediyordu. Bizde bu dayanak ile itirazlarımızı yaptık. Sandıklar açıldı 58 oy tespit edildi. Oylamaya sunuldu. Kurul geçerli saydı ama hukuksuz bir karardı. Biz il seçim kuruluna itirazımızı bildirdik. İl seçim kurulu itirazımızı neticelendirdi ve 58 oyu geçersiz saydı. Dolayısıyla 10 oy fark vardı. Şuanda 48 oyla biz seçimi kazandık.

Allah'ın izniyle AK Parti bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.