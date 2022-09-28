Sincik'te korkutan yangın

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı, yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü kırsalında çıktı. Meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda bulunan otlukta çıkan yangın rüzgarında etkisiyle biranda büyüdü. Köylülerin fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Sincik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri vatandaşlarında yardımıyla bir süre sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü. Beş dönümlük alanda ağaçlar da yangında zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.