Sincik'te okuma yazma seferberliği devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Okuma- Yazma Seferberliği' kapsamında Sincik İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde başlatılan okuma-yazma kursları sürüyor. Yüzlerce kişinin okuma-yazma öğrendiği kurslar sayesinde ilçede okuma yazma bilmeyenlerin sayısı her geçen gün azaldığı belirtiliyor.

Kursla ilgili bilgi veren Sincik İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, “Halk eğitimlerin amaçları arasında yer alan okuma yazma kurslarına gerekli önemi vererek talep ve isteklerin olduğu her yerde mezra ve köylerde kurs açmaktayız. Kursiyerlere iki kademede okuma-yazma öğretiyoruz. Birinci kademede tamamen okuma ve yazma öğreniyorlar. İkinci kademe, ilkokulun 3 ve 4'üncü sınıflarına denk gelen düzeyde verdiğimiz eğitim. İkinci kademeyi bitiren kursiyerlerimiz ilkokul diplomasına denk olarak belge alıyor" dedi.

Eğitimlerin 2-3 ay devam ettiğini belirten Meriç, "2 ay temel eğitim dediğimiz birinci kademeye devam eden kursiyerler dilerlerse yaklaşık 1 ay da ikinci kademeye devam ediyorlar. Okuma yazma talebi seferberlik kapsamında daha fazla arttı. Cumhurbaşkanımızın eşlerinin başlattığı okuma-yazma seferberliğinin de bunda büyük etkisi var. Sosyal medyadan, televizyondan etkilenip, geldiğini söyleyenler de var. Kurs denetimleri sırasında kursiyerler, okuma ve yazmada bazı harfleri bildiklerini ama eksik kaldığını belirtmektedirler. Bu eksiği tamamlamak için kurslara katıldıklarını belirtmektedirler. Bir araca binerken, hastanede tabela yazılarını okuyarak tek başına bir yere gidebilmek için okuma yazma kurslarına geldiklerini belirtmektedirler" diye konuştu.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise okuma-yazma kurslarına ilginin seferberlik kapsamında daha iyi olduğunu kaydederek, "Kurslarımız temel okuma-yazma ve ilkokul tamamlama olmak üzere iki kademeden oluşuyor. Birinci kademeyi tamamlayan kursiyerlerimiz dilerlerse ikinci kademeye devam ediyor. İkinci kademede de Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe gibi okullarda gördüğümüz dersleri görüyorlar. Sincik ilçesinde okuma yazma alan taramalarında okuyamayan insanlarımızın sayısının Türkiye ortalamasına göre çok olduğu görülmektedir. Bunu azaltmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın ve eşlerinin başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında 1 yıldır kurslarımız devam ediyor. Her yaş grubuna kurs veriyoruz. Talep gelmesi halinde buraya gelemeyecek özürlü veya yaşlılara evlerinde de eğitim veriyoruz. Sincik ilçesinde ‘ben okuma yazma öğrenmek istiyorum' diyen herkese ulaşabiliriz. Kursa gelen ilgili vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah görev süremiz boyunca okuma yazma bilmeyenlerin sayısını en aza indireceğiz. Okuma yazma seferberliği kapsamında görev alan Halk Eğitim Merkezimize, okullarda, camilerde, evlerde kurs yerlerine destek veren kurum ve vatandaşlarımıza görev alan öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.