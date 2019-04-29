Sincik'te satranç turnuvası düzenlendi

Adıyaman'ın Sincik ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Geleneksel Satranç Bahar Turnuvası' Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.

Minikler ve yıldızlar kategorilerinde yapılan turnuvaya Adıyaman genelinden toplam 109 yarışmacı katıldı. Turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 2 hakem görevlendirildi.

Turnuva sonucunda minikler kategorisinde, Müslüm Akın Duru birinci, Beyza Kil ikinci, Mehmet Dikici üçüncülüğü elde ederken, yıldızlar kategorisinde Fatıma Saadet Duru birinci, Nedim Zencirkıran ikinci ve İsa Kılınç üçüncü oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Harun Fırat, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada “Sincik ilçesinde bu sene üçüncüsü düzenlenen satranç turnuvasının çok başarılı bir şekilde geçtiğini düşünüyorum. Sincik ilçesinde bu ilk gelişim. Satranç meraklısı böyle bir kitlenin olması bizi çok memnun etti. Sincik ilçesinde böyle bir organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen halk eğitimi merkezi müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Satranç gibi gerçekten müthiş bir zeka oyununu sizlere öğreten öğretmenleriniz sayesinde bu turnuvaya katılma fırsatı bulan öğrenciler sürekli oynayarak, yeni hamleler öğrenerek belki de dünyada büyük bir başarı elde edecektir. Bu yüzden sürekli olarak kendinizi geliştirin” dedi.

Sincik İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç ise konuşmasında, “İlçemizde yıl içerisinde egzersiz veya kurs olarak açılan akıl ve zeka oyunları ile satranç kurslarına katılan öğrencilerin objektif bir ortamda ulusal satranç kurallarına göre değerlendirildiği bir turnuvada kendilerini test etmeleri açısından turnuva gerçekten önemli bir etkinliktir. Sincik Halk Eğitimi Merkezi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi organizasyonunda yapılan ve bu yıl 3.'sü düzenlenen turnuva bu oyuna gönül vermiş oyuncular için sosyal bir örnek projedir. Yarışmanın düzenlenmesinde işbirliğini esirgemeyen Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimi ve çalışanlarına, halk eğitimi ailesine, turnuvaya katılan yarışmacılara, turnuvaya yarışmacı gönderen okul idareci ve öğretmenlerimize, kurs hocalarımıza ve emeği geçen herkese bu konuda teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara madalya ve başarı belgesi takdim edildi.