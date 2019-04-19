Sincik'te ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi açıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçe Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi açıldı.

Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan bilim fuarı sergisine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Şube Müdürü Mehmet Türk, kurum amirleri ile öğretmen ve veliler katıldı. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencinin hazırladığı projelerin yer aldığı serginin açılış kurdelesini Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ve beraberindekiler keserek projeleri tek tek inceledi.

Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Özelmiş açılışta yaptığı konuşmada, “Okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisinde İlçemiz ile ilgili araştırma çalışması, yöresel, kültürel değerlerimizin sunumunun gerçekleştirildiği çalışmaların yanı sıra matematik, fizik, kimya alanlarında bir çok proje hayata geçirildi. Proje koordinatörü hocamız Gülcan Kaplan'a ve projeler üreten bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize bu güzel çalışmalarını ortaya koydukları için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “Projeyi gerçekleştiren başta öğretmen ve öğrencilere okul idaresine teşekkür ediyorum. Böyle çalışmalar öğrencilerin kendilerine özgüvenlerinin artmasına vesile olacaktır. Öğrencilerin kendi emeklerini ortaya koymaları onların başarma duygusunu yaşamalarına sebep olacaktır. Böylesi çalışmaların devam etmesi için müdürlük olarak bütün okullarımızı destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.