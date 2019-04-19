İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sincik'te ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi açıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçe Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi açıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçe Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi açıldı.


Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan bilim fuarı sergisine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Şube Müdürü Mehmet Türk, kurum amirleri ile öğretmen ve veliler katıldı. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencinin hazırladığı projelerin yer aldığı serginin açılış kurdelesini Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ve beraberindekiler keserek projeleri tek tek inceledi.


Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Özelmiş açılışta yaptığı konuşmada, “Okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisinde İlçemiz ile ilgili araştırma çalışması, yöresel, kültürel değerlerimizin sunumunun gerçekleştirildiği çalışmaların yanı sıra matematik, fizik, kimya alanlarında bir çok proje hayata geçirildi. Proje koordinatörü hocamız Gülcan Kaplan'a ve projeler üreten bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize bu güzel çalışmalarını ortaya koydukları için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.


Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “Projeyi gerçekleştiren başta öğretmen ve öğrencilere okul idaresine teşekkür ediyorum. Böyle çalışmalar öğrencilerin kendilerine özgüvenlerinin artmasına vesile olacaktır. Öğrencilerin kendi emeklerini ortaya koymaları onların başarma duygusunu yaşamalarına sebep olacaktır. Böylesi çalışmaların devam etmesi için müdürlük olarak bütün okullarımızı destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.