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Sincik'te umre ödüllü kitap okuma yarışması

Adıyaman’ın Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde umre ödüllü kitap okuma yarışması düzenlenecek.

Adıyaman'ın Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde umre ödüllü kitap okuma yarışması düzenlenecek.


Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, müdürlük öncülüğünde Sincik Halk Eğitim Merkezi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliği ile ilçede umre ödüllü kitap okuma yarışması yapacaklarını söyledi.


Aydın, "Yarışmaya Sincik ilçesinde ikamet eden 18 yaşından büyük, örgün eğitimde okumayan ve kamu çalışanı olmayan herkes katılabilecektir. Sincik ilçesinde birçok sosyal faaliyete destek veren ve İş adamı Osman Yaşar tarafından finanse edilen yarışmaya katılmak isteyenler Sincik Halk Kütüphanesine kayıt yapmaları gerekmektedir. Yarışmaya kayıt yaptıktan sonra belirlenen kitaplar 24 Mart 2019 tarihine kadar okunarak yarışma sonucunda sınava girmeye hak kazanmış olunacak. Yarışmada en iyi derece yapan ilk 25 kişi arasında martın son haftasında Sincik'te düzenlenecek olan Kütüphaneler Haftasında kura çekimi ile 3 kişiye umre ödülü verilecek. Umre ödülü kazanan kişi gitmek istemediği takdirde kendi yerine istediği bir kişiyi gönderebilecek. Böyle güzel bir yarışmaya destek veren İş adamı Yaşar'a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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