Sincik'te vatandaşlara maske dağıtıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı.
Adıyaman'ın Sincik ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı.
Sincik ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sincik- Kahta karayolu Çavçük köyü mevkiindeki yol kontrol noktasında sürücülere maske verdi. Jandarma ekiplerinin yol kontrol çalışması ve vatandaşlara maske dağıtım faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.
Vatandaşlara aynı zamanda evde kalmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapıldı.