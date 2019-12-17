İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinemayı çocukların ayağına götürdüler

Adıyaman Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğinde hayata geçirilen ‘Gezen Sinema tırını Adıyamanlı çocukların ayağına getirdi.

Adıyaman Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğinde hayata geçirilen ‘Gezen Sinema tırını Adıyamanlı çocukların ayağına getirdi.


Sinema erişimi kısıtlı olan binlerce çocuğu sinemayla tanıştıracak olan ‘Çocuklar için gezen sinema' projesi hakkında bilgi veren yetkililer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen projeden Adıyamanlı çocukların yararlandığını söyledi. Yetkililer, “Türkiye genelinde 6-17 yaş arasında 500 bin çocuğa ulaşması hedeflenen ‘Çocuklar için gezen sinema' kapsamında beş farklı film beyazperdeye yansıyacak. 81 koltuk kapasiteli, teknik ekipman ve iklimlendirme imkanına sahip tır ile sinema salonu olmayan illerde ve ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapılacak” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.