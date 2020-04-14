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Şire Pazarında sessizlik hakim

Uzun yıllar hareketliliği ile bilinen ve köylü vatandaşların ürettiği ürünleri satışa sunduğu Adıyaman’ın Besni Şire Pazarında sessizlik hakim oldu.

Uzun yıllar hareketliliği ile bilinen ve köylü vatandaşların ürettiği ürünleri satışa sunduğu Adıyaman'ın Besni Şire Pazarında sessizlik hakim oldu.


Besni ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda, korona virüs salgınının yayılma riskini önlemek amacıyla alınan karar gereği Besni Kapalı Şire Pazarı bugünden itibaren 14 gün süre ile kapalı kalacak.


İlçe Hıfzıssıhha kurulunda alınan kararlarda, “Besni Uzay Çatı Pazar alanında halkın temel ihtiyaçlarını karşılaması için Pazartesi ve Cuma günleri ürünlerini tedarik etmelerine ve satmalarına belediye ve emniyet güçleri gözetiminde yapmaları uygundur” ifadelerine yer verildi.

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