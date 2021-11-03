Sis kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Şanlıurfa karayolu Doyran kavşağında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Şanlıurfa istikametine giden Hüseyin Polat yönetimindeki 02 LA 173 plakalı Hyundai marka otomobil, yoldaki bariyere çarptı. Sis nedeniyle fark edilmeyen bariyerlere çarpan otomobilde bulunan sürücü, Ayşe Büyükünal, Sahra Büyükünal, Haciali Büyükünal (63) ile 4 yaşındaki E.B:, 10 aylık F.B.B. yaralandı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Haciali Büyükünal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde bulunan Doyran köyü sakinleri, kavşakta bulunan beton bariyerin daha önce de kazaya neden olduğunu iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.