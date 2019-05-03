Sit alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Oyratlı Höyüğü'nde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri define avcılarına operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu F.K. ve İ.K. isimli şahıslar define bulmak için sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde ise 1 adet av tüfeği ve kazı yaptıkları malzemeler ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.