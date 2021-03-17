SİT alanında kaçak kazı yapanlara suçüstü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde birinci derece SİT alanı içerisinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, titiz çalışma yürüttü. Adıyaman'ın Besni Dikilitaş köyünde birinci derece SİT alanında izinsiz kazı yapan H.A., E.Ö, H.S, S.K., A. K, A.Ö. ve A.A., isimli şahıslar kazı yaptıkları alanda suç üstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan şahıslarla birlikte 2 adet çekiç, 1 adet manila, 2 adet matkap ucu, 1 adet halat, 1 adet fener, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 27 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslarla ilgili adli işlem devam ediyor.