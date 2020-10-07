Siteler Mahallesinde asfalt çalışması

Adıyaman'da, sezon başından beri şehrin her noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren asfalt ekipleri, şu sıralar Siteler Mahallesinde faaliyetlerini yürütüyor. Çalışmalar kapsamında, daha önce altyapısı tamamlanan güzergahlar tek tek asfaltlanarak hizmete sunuluyor. Asfaltla buluşan sokaklar, mahalleye temiz bir görüntü sağladığı gibi, kış aylarında da sorun yaşanmayacağı için mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, Siteler Mahallesinin sokaklarında devam eden asfaltlama işlemlerinin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.