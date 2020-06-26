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Sitenin karantinası sona erdi

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 9 Haziran tarihinde karantina altına alınan bir sitenin karantinası kaldırıldı.


Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 17147 Sokak içerisinde bulunan 2 blok halindeki sitede 2 ve üzeri kişilerde korona vakasının tespit edilmesi üzerine sitede bulunan ve 9 kattan oluşan her iki blokta karantina süreci başladı. 14 günlük karantina süresi sonrasın da sitede ikamet eden başka kimsede pozitif vakalarla karşılaşılmaması üzerine sitenin karantinası kaldırıldı. 14 Günün ardından sitede ikamet eden vatandaşlar siteden dışarıya çıkmaya başladı.

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