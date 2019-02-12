Sivil Destek-Der'den elektrik ve kenevir açıklaması

Sivil Destek-Der Başkanı Mustafa Işıldak, tarımsal amaçlı sulamada kullanılacak elektrik tüketim bedellerinin desteklenmesi ve kenevir ekiminin Adıyaman'da yapılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Mustafa Işıldak açıklamasında, “Komşumuz Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 6 ilde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere yüzde 65'ten başlayıp sonraki yıllarda 10'ar puan azalarak 5 yıl devam edecek olan, tarımsal amaçlı sulamada kullanılacak elektrik tüketim bedellerinin genel bütçeden desteklenmesi kararı alınmış bulunmaktadır.

İlimiz çiftçilerinin de borçlarını ödememeleri konusunda alışkanlığa sevk edilmemeleri için Adıyaman'da da benzer destekleme ödemelerinin devletçe ilgili elektrik dağıtım şirketine yapılması temennimizdir.

Öte yandan 11 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberlerde içerisinde komşumuz Malatya'nın da bulunduğu 19 ilimizde kenevir ekimi için izin verilmiş, bu illerdeki çiftçilerin 1 Nisan 2019 tarihine kadar izin başvurusunda bulunabileceği açıklanmıştır. Adıyaman'ın yukarıda sözünü ettiğimiz her iki konunun coğrafi uygulama kapsamına alınmasını talep etmekteyiz.

Talebimiz uygun görüldüğü taktirde Cumhurbaşkanımızın adil ve dengeli kalkınma konusundaki ilkeleri de vücut bulmuş olacak, etrafı büyük şehirlerle çevrili küçük ilimizin daha da küçülmesi bir nebze önlenmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.